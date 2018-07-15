Курс валют на 15 июля: гривна стала дешевле

Курс валют на 15 июля 2018 года: НБУ снизил курс национальной валюты

В выходной, воскресенье, 15 июля, будет действовать курс валют, установленный Нацбанком на последний рабочий банковский день этой недели — пятницу, 13 июля. Поэтому, основные курсы валют установленные Национальным банком на таком уровне:

100 долларов США — 2622,8045 гривны (+0,079);

100 евро — 3057,6655 гривны (-20,1029);

10 российских рублей — 4,2163 (-0,0072).

Напомним, в предыдущий банковский день, 12 июля, курсы валют были следующими:

100 долларов США — 2622,7255 гривны (+1,8083);

100 евро — 3077,7684 гривны (+7,8881);

10 российских рублей — 4,2235 гривны (+0,0263).

Официальный курс банковских металлов за 10 тройских унций установленный Нацбанком на 13 июля, который действует в течение 15 июля:

Золото — 326 499.82 гривны ↓;

Серебро — 4174.19 гривны ↓;

Платина — 219 791.02 гривны ↓;

Палладий -246 543.62 гривны ↓.

Напомним, накануне, 12 июля, действовал следующий курс драгоценных металлов, установленный Национальным банком:

Золото -327 840.69 гривны ↓;

Серебро — 4178.00 гривны ↓ ;

Платина — 221 095.76 гривны ↓;

Палладий — 249 158.92 гривны ↓.

Ранее Politeka сообщала, что в течение последних нескольких лет в украинской экономике сложилась критическая ситуация. Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013-2016 годах снизился на 60% — с $ 673 миллиардов до $ 275 миллиардов. Это состояние вызвано девальвацией гривны и убытками компаний финансового сектора.

Эти данные приведены в исследовании, проведенном по методологии Международного валютного фонда Немецкой консультативной группой в Украине и Институтом экономических исследований и политических консультаций. «Объем иностранных инвестиций в Украину в 2016 году составил $ 275 миллиардов. Эта сумма выглядит большой, но, если сделать сравнительный анализ, она становится небольшой, так как этот объем составляет $ 650 на жителя Украины. В Беларуси, например, на одного жителя приходится почти $ 2 тыс. Прямых иностранных инвестиций, а в Эстонии — почти $ 15 тыс. «, — подчеркнул эксперт Немецкой группы советов.

Вместе с тем эксперты озвучили прогнозы о том, на сколько может упасть курс доллара в стране. «Даже курс 8 грн / $ 1 нереален. Если бы была соответствующая стратегия на стабильность и укрепление гривны, спокойно ее можно было бы укрепить до уровня 25 грн / $ 1, а по пять-десять лет можно было бы укрепить гривну по курсу 20 грн / $ 1 «, — считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Однако есть и более оптимистичные прогнозы. Например, финансовый эксперт Алексей Кущ убежден, что при условии формированию пула в $ 30 млрд в год от прямых иностранных инвестиций, трансфертов трудовых мигрантов и профицита по финансовому счету, Украине удастся сформировать условия для укрепления гривны и выйти на уровень девальвации 2014-2015 годов.

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