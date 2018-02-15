Курс валют на 15 февраля: падает доллар, падает евро — 24 Канал

На четверг, 15 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, стоимость как американской, так и европейской валюты стала несколько ниже.

Как сообщает на своем сайте государственный регуляторный орган, 15 февраля цена американского доллара составит 26,65 гривны.

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Заметим, что это на 4 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также минимально сдал в цене.

Так, европейская валюта стала дешевле на 1 копейку, если сравнивать с курсом на среду, 14 февраля, и теперь она будет стоить 32,91 гривны.

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