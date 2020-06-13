Курс валют на 15.06.2020 — курс гривны, доллара, евро

После кратковременного укрепления гривня снова сдает свои позиции.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 июня 2020 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

На 15 июня отмечается, что доллар и евро после кратковременного падения ощутимо укрепятся в цене. Гривна снова начинает проседать.

Официальный курс валют на 15 июня 2020 года:

100 долларов США — 2673 грн (26,73 за доллар, +14 коп.)

100 евро — 3021 грн (30,21 за евро, +4 коп.)

100 российских рублей — 384 грн (3,84 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых — 679 грн (6,79 за злотый, +5 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Напомним, Международный валютный фонд в своей программе для Украины спрогнозировал курс доллара на 2020 год в районе 30 грн за доллар.

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