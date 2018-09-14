Курс валют на 14 сентября: гривна сдалась, доллар пошел в рост

Курс валют на 14 сентября 2018 года: после трехдневного укрепления гривна обвалилась на 10 копеек.

На пятницу 14 сентября НБУ установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2812,6838 гривны (+10,0742);

100 евро – 3268,3386 гривны (+21,5154).

10 российских рублей – 4.0979 гривны.

Курс доллара на 14 сентября вырос на 10 копеек, до уровня 28,13 гривны. Курс евро НБУ на 14 сентября взлетел на 22 копейки, до 32,68 гривны. Курс российского рубля поднялся.

Напомним, в четверг 13 сентября 2018 года курсы иностранных валют были установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2802.6096 гривны

100 евро – 3246.8232 гривны

10 российских рублей – 4.0283 гривны.

В четверг 13 сентября на украинском межбанковском валютном рынке спрос на валюту сильно вырос, из-за чего котировки резко пошли вверх. Доллар вырос к концу дня на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Курс евро подскочил на 22 копейки в покупке и на 25 копеек в продаже.

На рынке не было излишка валюты. На этом сыграли спекулянты и раскачали курс доллара. НБУ не выходил на аукцион. Справочный курс на 12 часов был установлен на отметке 28,1213 гривен за 1 доллар. На момент закрытия торгов доллар поднялся до уровня 28,13/28,16 грн. Курс евро вырос до 32,90/32,93.

Напомним, в среду 12 сентября торги на межбанке закончились с долларом на уровне 28,05/28,08 грн, торги по евро завершились в диапазоне 32,52/32,55 грн/евро, торги по рублю – 0,4060/0,4067 грн/руб.

С первого сентября вступают в силу новые строительные нормы, и это сильно повлияет на украинский рынок недвижимости – не только на первичный, нововведения коснутся и предложений на вторичном рынке. Количество предложений вторички может быстро сократиться, так как квартиры в новострое значительно подскочат в цене.

Цены на старые квартиры если и не взлетят в цене, то останутся на прежнем уровне. В последнее время люди продавали жилье на вторичном рынке в Киеве для того, чтобы приобрести более комфортабельное жилье в пригороде. Однако теперь в поселках будет запрещено возводить дома выше пяти этажей, а значит, застройщикам придется брать больше земли для возведения малоэтажных домов — следовательно, такие квадратные метры станут на порядок дороже.

Кроме новых норм строительства, на цены на недвижимость влияет и рост курса доллара, который со временем отразится на стоимости жилья.

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