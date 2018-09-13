Курс валют на 14 сентября: доллар оставил украинцев вспоминать лучшие времена

Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) в пятницу, 14 сентября. По сравнению с четвергом, 13 сентября, гривна не укрепилась в своих позициях и теперь ее показатель — это 28,12 гривен за доллар. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Обмен валют

Официальный курс валют НБУ на 14 сентября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2812,6838 гривны;

100 евро – 3268,3386 гривны;

10 российских рублей – 4.0979 гривны.

Как видно по этим показателям, евро упал на 5 копеек, а рубль остался на том же месте. В то же время доллар поднялся в цене на 8 копеек.

Курс доллара

Ранее сообщалось, что в августе граждане Украины впервые с начала года купили больше валюты, чем продали. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

На наличном валютном рынке украинцы в прошлом месяце продали $999,3 млн, а купили более $1,04 млрд, уточняет НБУ.

В июле граждане продали иностранной валюты на $1,05 млрд, тогда как месяцем ранее — на $947,8 млн.

Кроме того, впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населением через банки превысил ее продажу и составил $46 млн долл. До этого почти год украинцы больше продавали валюты в банках, чем покупали.

Перевод денег

В то же время, с начала 2018 года продажа валюты населением через банки превышает ее покупку на $1,324 млрд долл.

Национальный банк Украины с начала третьего квартала в ходе интервенций для поддержания курса гривны продал на межбанковском валютном рынке на 700 млн долларов больше, чем купил.

Напомним, в Украине стремительно продолжают расти цена на топливо. Так, на прошлой неделе на отечественных автозаправках средняя стоимость бензина А-95 и ДТ резко увеличилась – аж на целых 60 копеек.

Как сообщал ранее «Знай.uа», в Национальном банке Украины рассказали, что будет с гривной в ближайшее время.

Также «Знай.uа» писал, на днях Национальный банк Украины обнародовал поквартальный прогноз инфляции и цен на грядущий год.

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