Курс валют на 14 октября: гривна атакует

Курс валют на 14 октября 2018 года: гривна продолжает теснить доллар

В воскресенье 14 октября действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые Нацбанк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2798.4519 гривны

100 евро – 3239.2081 гривны

10 российских рублей – 4.1910 гривны.

Курс доллара на 14 октября установлен на уровне 27,98 грн. Курс евро НБУ на 13 октября составляет 32,39 грн.

В предыдущий банковский день, четверг 11 октября, официальные курсы иностранных валют были установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2800.2897 гривны

100 евро – 3220.3332 гривны

10 российских рублей – 4.2311 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в пятницу 12 октября гривна опять теснила доллар. Хотя к концу дня американская валюта подорожала на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже — не без поддержки Нацбанка Украины. Курс евро снизился на 13 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

НБУ в анонимном формате через Matching покупал валюту по цене 27,93 за доллар. Именно действия регулятора не позволили американской валюте опуститься ниже уровня 27,9. В 12 часов дня в пятницу справочный курс доллара был установлен на уровне 27,9241 грн (в предыдущий банковский день он составил 27,9889 грн). К окончанию торгов на межбанке доллар вырос до 27,94/27,97 грн. Евро к концу дня в пятницу понизился до 32,24/32,28.

Официальные курсы других иностранных валют на воскресенье 14 октября 2018 года установлены НБУ на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,50 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 37,02 грн

Швейцарский франк – 28,34 грн

Юань Китай – 4,05 грн

Японская йена – 0,249 грн

Турецкая лира – 4,67 грн.

Согласно свежим отчетам Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной в Европе по уровню ВВП на душу населения. По этому показателю Украину опережает даже Молдова.

В свежем отчете валютного фонда за октябрь не только увеличен показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других государств. В частности, были пересмотрены показатели Молдовы, благодаря чему она обогнала нашу страну в рейтинге. Теперь Молдова занимает 133 место в мировой рейтинге, имея показатели $2694,469 ВВП на душу населения. Украина же оказалась на 134 месте с 2656,01 долларов ВВП на душу населения. Реальная зарплата в соседней стране также выше, чем в Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале текущего года в Молдове составляет $375,82, а в Украине — $325.53. Помимо этого, Украина занимает последнее место в Европе и по уровню официальной средней зарплаты.

Напомним, новый скачок цен: в Украине подорожали основные продукты.

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