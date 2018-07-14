Курс валют на 14 июля: гривна снова падает

Курс валют на 14 июля 2018 года: национальная валюта стала немного дешевле

В выходной, субботу, 14 июля, будет действовать курс валют, установленный Нацбанком на предыдущий банковский день — пятницу, 13 июля.

Поэтому, основные курсы валют установленные Национальным банком на таком уровне:

100 долларов США — 2622,8045 гривны (+0,079);

100 евро — 3057,6655 гривны (-20,1029);

10 российских рублей — 4,2163 гривны (-0,0072).

Напомним, в предыдущий банковский день, 12 июля, курсы валют были следующими:

100 долларов США — 2622,7255 гривны (+1,8083);

100 евро — 3077,7684 гривны (+7,8881);

10 российских рублей — 4,2235 гривны (+0,0263).

Официальный курс банковских металлов за 10 тройских унций, установленный Нацбанком на 13 июля, который действует в течение 14 июля:

Золото — 326 499.82 гривны ↓;

Серебро — 4174.19 гривны ↓;

Платина — 219 791.02 гривны ↓;

Палладий -246 543.62 гривны ↓.

Напомним, накануне, 12 июля, действовал следующий курс драгоценных металлов, установленный Национальным банком;

Золото -327 840.69 гривны ↓;

Серебро — 4178.00 гривны ↓ ;

Платина — 221 095.76 гривны ↓;

Палладий — 249 158.92 гривны ↓.

Стоимость гривны постепенно снижается, следовательно, самое время вспомнить исторические антирекорды по отношению к национальной валюте в официальных курсах НБУ. Самой высокой была стоимость доллара 26 февраля 2015 года, тогда за него просили 30.01 гривну. А евро удалось установить собственный рекорд в 35.66 гривен 26 января 2018 года.

Ранее Politeka сообщала, что украинцам в ближайшее время стоит готовиться к дефолту, которого можно будет избежать лишь при условии выполнения правительством всех своих обязательств перед Международным валютным фондом.



Но уже сегодня Украина столкнулась с проблемой выплаты долгов, но в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться. В течение следующих пяти лет Украине необходимо выплатить $ 33 млрд по существующим долгам, — об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

Ситуацию усугубляет то, что уже по итогам первого квартала 2018 года в правительстве возникли проблемы с наполнением государственного бюджета. Так, план поступлений в общий фонд госбюджета по итогам указанного периода не выполнен на 65.9 млрд грн. Об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. Он отметил, что бюджет недополучил 65.9 млрд грн. или 22,5%, плана поступлений в общий фонд. Это существенно увеличивает риски невыполнения в полном объеме расходов госбюджета.

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