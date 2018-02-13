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Курс валют на 14 февраля: гривна продолжает дорожать

Курс валют13 Фев 2018
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Курс валют на 14 февраля: гривна продолжает дорожать

Фото: Korrespondent.net

Курс валют НБУ

Нацбанк незначительно укрепил курс национальной валюты к доллару, но при этом ослабил к евро. Похожая тенденция наблюдалась и на межбанке.


Национальный банк Украины на 14 февраля 2018 года укрепил курс национальной денежной единицы до 26,69 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2669.9480 гривны (-14,0887);


– 100 евро – 3292.8469 гривны (+1,4127);


– 10 российских рублей – 4.6217 гривны (-0,0046).


Курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 26,71 грн/$1 с 26,81 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры.


Котировки гривны к окончанию торгов составили 26,69 -26,73 грн/$1.


НБУ в этот день аукцион не проводил.


Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что на валютном рынке не ожидается серьезный колебаний курса гривны.

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