Курс валют на 14 февраля: гривна продолжает дорожать

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Курс валют НБУ
Нацбанк незначительно укрепил курс национальной валюты к доллару, но при этом ослабил к евро. Похожая тенденция наблюдалась и на межбанке.
Национальный банк Украины на 14 февраля 2018 года укрепил курс национальной денежной единицы до 26,69 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2669.9480 гривны (-14,0887);
– 100 евро – 3292.8469 гривны (+1,4127);
– 10 российских рублей – 4.6217 гривны (-0,0046).
Курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 26,71 грн/$1 с 26,81 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры.
Котировки гривны к окончанию торгов составили 26,69 -26,73 грн/$1.
НБУ в этот день аукцион не проводил.
Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что на валютном рынке не ожидается серьезный колебаний курса гривны.