Курс валют на 14 червня: гривня полонила євро

У четвер, 14 червня, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс іноземних валют. Так, українську валюту послабили до 26,12 за долар. Про це свідчать офіційні дані на сайті регулятора.

Курс валют на сьогодні

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2612.4210 гривні за 100 доларів США;

3073.2521 гривні за 100 євро;

4.1391 гривні за 10 російських рублів.

Таким чином, курс долара, в порівнянні з показниками у середу, 13 червня, виріс у ціні на 4 копійки. Крім того, євро подешевшав на 2 копійки. Вартість 10 російських рублів зменшилася на 5 копійок.

Нагадаємо, що за прогнозами аналітиків, вартість долара в Україні в найближчі кілька місяців може знизитися до 25 гривень. Якщо в Україну іноземна валюта буде активно заходити, то курс гривні має всі шанси значно збільшитися. Про це в ефірі українського каналу заявив економіст Олег Устенко.

«Якщо ми кажемо про зміцнення гривні, то до кінця року для цього повинно зайти ще близько 7 млрд дол. Якщо вірити в цю цифру, то тоді ми повинні повірити в два джерела, з яких ця валюта буде входити в країну. Вона може зайти або через нашу активну співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями. Або вона повинна зайти до нас в країну на тлі різко збільшених прямих іноземних інвестицій. Наприклад, вони дійдуть до рівня історичних максимумів у новітній економічній історії. Тоді треба повірити і в те, що у нас активно йдуть реформи. Якщо на кожен із цих питань відповідати ствердно, то тоді можна сміливо вірити, що гривня буде зміцнюватися», — зазначив він.

Раніше інформаційний портал «Знай.uа» повідомляв про те, що останні два роки влітку в Україні гривня зміцнюється до долара, тому сильних валютних коливань в наступні півтора місяця чекати не варто.

На думку начальника управління фінансового департаменту «Укргазбанку» Віктора Пастернака, цей рік винятком не стане. Він вважає, що влітку курс буде коливатися в межах 26-26,5 грн/$. Олег Ропяк, начальник управління дилінгових операцій банку «Південний», згоден зі своїми колегами. Він прогнозує, що гривня зміцниться вище 25,8-25,9 грн/$.





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