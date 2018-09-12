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Курс валют на 13 сентября: гривна растет три дня подряд

Курс валют 12 Сен 2018
Курс валют на 13 сентября: гривна растет три дня подряд
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Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк третий день подряд укрепляет гривну

Курс доллара на межбанке в продаже упал на две копейки – до 28,08 грн/долл, курс покупки понизился на три копейки до 28,05 грн/долл.


Национальный банк Украины на 13 сентября 2018 года укрепил курс гривны на 10,5 копеек – до 28,09 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 12 сентября.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2802,6096 гривны (-6,9518);


– 100 евро – 3246,8232 гривны (-4,9632).


В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже упал на две копейки – до 28,08 грн/долл, курс покупки понизился на три копейки до 28,05 грн/долл.


Напомним, за неделю гривна укрепилась к доллару на 1,5% на всех сегментах валютного рынка. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара – до 27,7.


Согласно прогнозу НБУ, на конец нынешнего года курс гривны составит 28,5 за доллар, а весной начнет укрепляться.


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