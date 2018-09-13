Курс валют на 13 сентября: гривна держится, несмотря на «старания» Нацбанка

Курс валют на 13 сентября 2018 года: гривна продолжает радовать, доллар почти опустился к уровню 28 гривен.

Благими намерениями выложена дорога в ад. Это о вчерашней ситуации на межбанковском рынке. НБУ перестарался, и доллар начал расти на межбанке. Однако официальный курс пока понижается.

На четверг 13 сентября Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2802.6096 гривны

100 евро – 3246.8232 гривны

10 российских рублей – 4.0283 гривны.

Курс доллара на 13 сентября опустился на 7 копеек, почти приблизившись до уровня 28 гривен. Курс евро НБУ на 13 сентября понизился на 5 копеек, до 32,47 гривны. Курс российского рубля немного вырос.

Напомним, в среду 12 сентября 2018 года действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2809.5614 гривны

100 евро – 3251.7864 гривны

10 российских рублей – 4.0151 гривны.

В среду 12 сентября на украинском межбанковском валютном рынке из-за вмешательства Нацбанка доллар подорожал. К окончанию торгов американская валюта набрала 4 копейки в покупке, но осталась на прежнем уровне в продаже. Евро подорожал на 12 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

С утра гривна продолжала укрепляться на межбанке. Нацбанк в середине дня начал закупать валюту через Matching, но купил чуть больше, чем был фактический реальный излишек на рынке. Из-за этого котировки пошли вверх. Справочный курс на 12 часов составил 28,0195 гривен за 1 доллар. На момент закрытия торгов доллар оказался на уровне 28,05/28,08грн. Курс евро вырос до 32,52/32,55.

Напомним, во вторник 11 сентября торги на межбанке завершились с долларом на уровне 28,08/28,10 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 32,53/32,54 грн/евро, торги по рублю – 0,4016/0,4020 грн/руб.

Ранее сообщалось, что коммунальные субсидии теперь могут не получить те граждане, которые длительное время находятся на учете в центрах занятости, но отказываются от предложенной работы. Этот отказ приведет к автоматической потери пособий по безработице. Но теперь она еще и лишит права на получение субсидии.

Людей, которые годами якобы ищут работу, теперь дополнительно проверят и, скорее всего, лишат права на субсидию. Списки субсидиантов пересмотрят уже этой осенью. Ранее же подобную процедуру проводили раз в год.

Напомним, в Украине анонсировано масштабное сокращение пенсионеров: важные детали.

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