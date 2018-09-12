Курс валют на 13 сентября: доллар и евро поменялись ролями

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на четверг, 13 сентября. Так, украинскую валюту укрепили до 28,02 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 13 сентября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2802.6096 гривны;

100 евро – 3246.8232 гривны;

10 российских рублей – 4.0283 гривны.

Таким образом, доллар в четверг, по сравнению с показателями в среду, 12 сентября, понизился в цене еще на 7 копеек. При этом курс евро уменьшился на 5 копеек, а российский рубль подорожал по сравнению с предыдущим банковским днем на 1 копейку.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что повышение цен на газ для населения неизбежно. Правительство продлило на месяц обязательство по специальным поставки газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) по регулируемым ценам.

Повышение цен на газ резко увеличит нагрузку на бюджет по компенсации цен. Расходы на субсидии вырастут еще на 20 млрд грн, то есть значительная часть транша по факту сразу съедается. Тем временем уже сейчас 60,2% потребителей газа — получатели субсидий, а согласно расчетам после скачка цены их доля может увеличиться до 72%.

Также премьер уже предупредил, что невыполнение условий МВФ поставит страну на грань дефолта.

«Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», – отметил Гройсман.

К слову, большинство шведских политиков выступает против строительства газопровода «Северный поток-2». Почти все опрошенные политики и чиновники высказались о необходимости запретить строительство «Северного потока-2», часть которого должна пройти через территориальные воды Швеции.

Напомним, в Украине курс доллара с 10 по 16 сентября будет колебаться возле отметки 28,2 грн/$.

Как сообщал портал Знай.uа, эксперт спрогнозировал осенний курс иностранных валют в Украине.

Также портал Знай.uа писал, что Национальный банк в 2018 году ожидает роста цен на газ на уровне 25%.





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