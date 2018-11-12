Курс валют на 13 ноября: гривну ослабили

Фото: Пресс-центр НБУ
Курс валют от НБУ на 13 ноября
Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке остался на прежнем уровне.
Национальный банк Украины установил на вторник, 13 ноября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 789,1641 +1,2096 грн);
– 100 евро – 3 143,356 гривны (-21,2296 грн).
По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник остался на уровне предыдущего торгового дня, а в продаже вырос на две копейки, до 27,91-27,93 грн.
Котировки евро в покупке выросли на 14 копеек, а продаже — на 16 копеек, до 31,45-31,48 грн.
Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.
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