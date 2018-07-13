Курс валют на 13 июля: гривна стала дешевле

Курс валют на 13 июля 2018 года: НБУ минимально понизил курс гривны

Национальный банк установил официальные курсы валют на пятницу, 13 июля, на таком уровне:

100 долларов США — 2622,8045 гривны (+ 0,079);

100 евро — 3057,6655 гривны (-20,1029);

10 российских рублей — 4,2163 (-0,0072).

Напомним, в предыдущий банковский день, 12 июля, курсы валют были следующими:

100 долларов США — 2622,7255 гривны (+1,8083);

100 евро — 3077,7684 гривны (+7,8881);

10 российских рублей — 4,2235 гривны (+0,0263).

Официальный курс банковских металлов за 10 тройских унций установленный Нацбанком на 13 июля:

Золото — 326 499.82 гривны ↓;

Серебро — 4174.19 гривны ↓;

Платина — 219 791.02 гривны ↓;

Палладий -246 543.62 гривны ↓.

Как видим, 13 июля сохранилась тенденция предыдущего дня — стоимость всех банковских металлов продолжает снижаться.

Напомним, накануне, 12 июля, действовал следующий курс драгоценных металлов, установленный Национальным банком:

Золото -327 840.69 гривны ↓;

Серебро — 4178.00 гривны ↓ ;

Платина — 221 095.76 гривны ↓;

Палладий — 249 158.92 гривны ↓.

Как сообщала Politeka, новый мировой финансовый кризис, вызванный оттоком капиталов из развивающихся рынков в США, может привести к критическому падению курса украинской национальной валюты. Об этом рассказал партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Он озвучил сценарий падения гривны до 60 грн / $, а также уточнил, что такой обменный курс возможен «в случае мирового кризиса». При этом он предупредил, что такое развитие событий сильно ударит по экономике страны, поскольку на сегодня в Украине нет резервов для сглаживания негативных факторов.



А тем временем Национальный банк пересмотрел свои макроэкономические прогнозы, в том числе по уровню международных резервов страны на 2018-2020 годы. Согласно информации регулятора, прогнозируемый уровень резервов на конец 2018 года снизится до 20.7 миллиардов долларов (ранее НБУ прогнозировал 21.6 миллиардов. В 2019 году он составит 18.8 миллиардов, ранее НБУ прогнозировал 19.1 миллиардов. В 2020 году уровень резервов должен составить 19.7 миллиардов, ранее регулятор прогнозировал 20 миллиардов.

Национальный банк ожидает, что все запланированные реформы будут воплощены в жизнь, и в 2018 году Украина получит около 2 миллиардов долларов помощи от Международного валютного фонда, а также кредиты от Евросоюза и Всемирного банка.

Источник