Курс валют на 13 июля: гривна подала тревожный звоночек

На 13 июля 2018 года Национальный банк Украины немного понизил курс гривны – до 26,22 гривен за доллар — если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Эту информацию собщили в четверг 12 июля на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2622,8045 гривны (+0,079);

– 100 евро – 3057,6655 гривны (-20,1029);

– 10 российских рублей – 4,2163 (-0,0072).

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на полкопейки — до 26,24 грн/долл, курс в покупке также вырос на полкопейки – до 26,23 грн/долл.

Торговый оборот составил $303,7 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $361,26 млн.

Как сообщал ранее портал «Знай.ua», в Минэкономразвития и торговли Украины озвучили прогноз курса национальной валюты по отношению к доллару США на три ближайших года. Об этом идет речь в «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы».

В соответствии с обзором, средний курс доллара в 2018 году составит 27,5 гривен. Министерству удалось разработать три сценария экономического развития Украины на ближайшие несколько лет.

Также портал сообщал о том, что новый кризис во всем мире, спровоцированный оттоком денег из развивающихся американских рынков, может спровоцировать критическое падение украинской национальной валюты.

Об этом рассказал финансовый эксперт Эрик Найман, передает портал Рoliteka.

Он объяснил, при каком развитии событий гривна рухнет до 60 за доллар, а также уточнил: подобный обменный курс может появиться «в случае мирового кризиса». Эксперт предупредил, что такой сценарий станет мощным ударом для украинской экономики, поскольку на сегодняшний день Украина просто не имеет резервов, которые могли бы хоть немного сгладить негативные факторы.

Кроме того, напомним, что по прогнозам Нацонального банка инфляция на конец 2018 года останется 8,9%. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщают Українські Новини.

Кроме того, говорится, что на 2019 год прогноз инфляции сохранен на уровне 5,8%, а на 2020 — 5%. В то же время, НБУ сохранил прогноз роста ВВП на текущий год на уровне 3,4%, а на 2019 — повысил с 2,5% о 2,9%.





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