Курс валют на 13.09.2021: Доллар дешевеет второй день подряд

Гривна также укрепилась к евро.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 13 сентября 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 13.09.2021: Гривна дорожает

100 долларов США — 2667 грн (26,67 за доллар, -5 коп.)

100 евро — 3158 грн (31,58 за евро, -4 коп.)

100 российских рублей — 36,6 грн (3,66 за 10 рублей, 0 коп.)

100 польских злотых — 695 грн (6,95 за злотый, -2 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 13 сентября 2021 года

На межбанковском рынке на 13.09.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 26,67/26,69

евро (покупка / продажа) — 31,64/ 31,66

рубль (покупка / продажа) — 0,3671/ 0,3675

Курс валют на черном рынке 13 сентября 2021 года

На черном рынке на 13.09.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 26,75/ 26,95

евро (покупка / продажа) — 31,00/ 31,55

рубль (покупка / продажа) — 0,3500/ 0,3650

Ранее мы писали, что, по прогнозам экспертов, в Украине в течение осени текущего года курс доллара США не выйдет за пределы 27,5 грн/долл., если, конечно, в стране не будет какой-то политической дестабилизации.

Также стало известно, что в конце лета этого года курс доллара США начал стремительно падать, поэтому украинцы активно покупали подешевевшую американскую валюту. Такая ситуация привела к снижению курса доллара в начале сентября.

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