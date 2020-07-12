Курс валют на 13.07.2020: Евро упало, доллар немного подорожал

Сильнее всего по отношению к гривне просела европейская валюта

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 13 июля 2020 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Евро упало, американский доллар немного подорожал, польский злотый и российский рубль остались примерно на тех же позициях.

Официальный курс валют на 13 июля 2020 года:

100 долларов США — 2695 грн (26,95 за доллар, +2 коп.)

100 евро — 3039 грн (30,39 за евро, -14 коп.)

100 российских рублей — 379 грн (3,79 за 10 рублей, -2 коп.)

100 польских злотых — 679 грн (6,79 за злотый, -4 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

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