Курс валют на 13.05.20: гривна немного подорожала

Фото: Пресс-служба НБУ
Нацбанк установил курсы валют на среду
На межбанке курс доллара в продаже опустился на 8 копеек до 26,76 грн/долл., в покупке доллар упал также на 8 копеек – до 26,73 грн/долл.
Национальный банк Украины на среду, 13 мая, укрепил курс гривны на 2,5 копейки по отношению к доллару и на 1 копейку по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 12 мая.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2679,47 гривен (-0,0249 грн)
– 100 евро – 2908,43 гривен (-0,0123 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже подешевел на 8 копеек до 26,76 грн/долл., в покупке упал также на 8 копеек – до 26,73 грн/долл. Курс евро в продаже поднялся на 5 копеек – до 29,10 гривен за евро.
Ранее аналитик спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине на текущей неделе.
Напомним, на прошлой неделе НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 1,7 раза – почти до 200 млн долларов.
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