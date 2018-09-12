Курс валют на 12 сентября: доллар дешевеет, как долго продлится укрепление гривны

Курс валют на 12 сентября 2018 года: гривна продолжает укрепляться, все основные валюты подешевели

На среду 12 сентября Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2809.5614 гривны

100 евро – 3251.7864 гривны

10 российских рублей – 4.0151 гривны.

Курс доллара на 12 сентября упал на 10 копеек, до 28,10 грн. Курс евро НБУ на 12 сентября снизился на 11 копеек, до 32,52 гривны. Курс российского рубля заметно уменьшился.

Напомним, во вторник 11 сентября 2018 года действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2820.0688 гривны

100 евро – 3263.1016 гривны

10 российских рублей – 4.0947 гривны.

Во вторник 11 сентября на украинском межбанковском валютном рынке котировки продолжали двигаться вниз. К окончанию торгов доллар потерял 8 копейки в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро понизился на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже к концу дня.

Экспортеры, аграрии и металлурги, активно продавали валюту. Предложение превышало спрос и котировки значительно снизились. Нацбанку в середине дня пришлось выкупать излишек доллара на торгах по 28,09 гривен в «тихом и анонимном» режиме через Matching, чтобы не дать котировкам упасть слишком низко. Справочный курс на 12 часов составил 28,0974 гривен за 1 доллар. До закрытия торгов доллар опустился до 28,085/28,10 грн. Курс евро понизился на межбанке до 32.53/32,55.

Наличный доллар 11 сентября подешевел на 9 копеек в покупке и в продаже, до 28,17/28,23 грн. Евро на наличном рынке в покупке снизился на 6 копеек, до 32,60, и снизился до 32,70 грн в продаже, потеряв 5 копеек.

С первого сентября вступают в силу новые строительные нормы, и это сильно повлияет на украинский рынок недвижимости – не только на первичный, нововведения коснутся и предложений на вторичном рынке. Количество предложений вторички может быстро сократиться, так как квартиры в новострое значительно подскочат в цене.

Цены на старые квартиры если и не взлетят в цене, то останутся на прежнем уровне. В последнее время люди продавали жилье на вторичном рынке в Киеве для того, чтобы приобрести более комфортабельное жилье в пригороде. Однако теперь в поселках будет запрещено возводить дома выше пяти этажей, а значит, застройщикам придется брать больше земли для возведения малоэтажных домов — следовательно, такие квадратные метры станут на порядок дороже.

Кроме новых норм строительства, на цены на недвижимость влияет и рост курса доллара, который со временем отразится на стоимости жилья.

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