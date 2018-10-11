Курс валют на 12 октября: гривну укрепили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 12 октября

НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 октября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 798,4519 (-1,8378 грн);

– 100 евро – 3 239,2081 гривны (+18,8749 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке снизился на шесть копеек, а в продаже – на 7 копеек, до 27,94-27,97 грн.

Котировки евро выросли в покупке на 19 копеек, а в продаже — на 18 копеек, до 32,39-32,42 грн.

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Отметим, Международный валютный фонд предполагает снижение среднегодового курса гривны до 28,655 за доллар в 2019 году.

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