Курс валют на 12 октября: гривна укрепляет позиции относительно доллара

НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился. Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 октября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 798,4519 (-1,8378 грн);

– 100 евро – 3 239,2081 гривны (+18,8749 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг в покупке снизился на шесть копеек, а в продаже – на 7 копеек, до 27,94-27,97 грн. Котировки евро выросли в покупке на 19 копеек, а в продаже — на 18 копеек, до 32,39-32,42 грн.

Отметим, что 11 октября курс доллара пробил дно и катится на новый психологический уровень. Валютчики пробили курсовое дно, и ушли ниже психологической отметки 28,0 грн/$. 11 октября межбанк закрылся провалом доллара на 7 копеек — до 27,95-27,97 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении всего дня на торгах доминировали продажи, и ощущался избыток доллара: его активно конвертировали как аграрии, так и металлурги.

А Нацбанк аккуратно скупал СКВ, дважды выходил на торги и совершал сделки в Matching: сначала по 27,99 грн/$, а затем по 27,96 грн/$. По разным оценкам, он совокупно приобрел порядка $30 млн.

«Сегодняшнее укрепление гривны обусловлено более крепкими нервами и широкими возможностями для маневра у покупателей валюты, отложивших спрос в ожидании дальнейшего удешевления энергоносителей и котировок доллара. В сравнении с продавцами, связанными лимитами обязательных продаж и потребностью в финансировании гривной текущей хозяйственной деятельности. Наличный рынок не расширяет спред и курсовой разрыв с межбанком, не создавая таким образом предпосылок для разворота тренда», — описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Главный вопрос — продолжат ли экспортеры также массивно, как сегодня, продавать валюту и дальше? Но единой точки зрения на этот счет нет.

«Скорее всего, межбанк 12 октября будет стартовать в рамках 27,94-27,97 грн/$. Если объемы валютных продаж будут соизмеримы с сегодняшними, то можем 12 октября просесть по курсу до 27,90-27,95 грн/$. Продолжит ли бизнес и дальше каждый день крупные продажи валюты — не уверен. Думаю, что сегодня мы видели совпадение нескольких крупных распродаж, которые не часто происходят», — считает Юрий Гриненко.

Напомним, в Украине может появиться национальная электронная валюта.

Ранее портал «Знай.ua» сообщал, что НБУ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен.

Также портал «Знай.ua» писал, что НБУ предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

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