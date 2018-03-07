Курс валют на 12 марта: НБУ резко укрепил гривну

Фото: Пресс-центр НБУ

Здание Национального банка Украины

Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл.



Национальный банк Украины на 12 марта 2018 года укрепил курс гривны до 26,09 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2609,3953 гривны (-25,5004);



– 100 евро – 3240,0861 гривны (-30,0830);



– 10 российских рублей – 4,5939 гривны (-0,0693).



Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке понизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл.



Напомним, 7 марта НБУ выкупил на межбанке почти 60 млн долларов. В результате торгов была удовлетворена 21 заявка банков.



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