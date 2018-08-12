Курс валют на 12 августа: гривна обесценивается, НБУ бессилен

Курс валют на 12 августа 2018 года: Нацбанк опять ослабил гривну по отношению к доллару

В воскресенье 12 августа будут действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2711,1393 гривны

100 евро – 3143,0238 гривны

10 российских рублей – 4.0901 гривны.

Уже известно, что на понедельник 13 августа 2018 года НБУ установил курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2724,5640 гривны (+13,4247);

100 евро – 3121,2605 гривны (-21,7633);

10 российских рублей – 4.0721 гривны.

Курс доллара на 13 августа вырос на 13 копеек, до 27,25 грн. Курс евро НБУ на 13 августа упал на 22 копейки до 31,21 гривен. Российский рубль немного подешевел.

В пятницу 10 августа на украинском межбанке котировки взлетели вверх. Курс доллара на межбанковском валютном рынке за день поднялся на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже, до 27,29/27,33. Евро остался на прежнем уровне, 31,18/31,23 грн.

Национальный банк пытался сдержать рост котировок, для чего выходил на торги через Matching с небольшими точечными продажами по курсу около 27,20, но эти меры не повлияли существенно на тренд. Справочный курс доллара НБУ на 12 часов в пятницу составил 27,2290 гривен.

Официальные курсы других иностранных валют на понедельник 13 августа 2018 года установлены на таком уровне:

Злотый Польша – 7,27 грн;

Фунт стерлингов Великобритания – 34,81 грн;

Швейцарский франк – 27,40 грн;

Юань Китай – 3,98 грн;

Японская йена – 0,246 грн.

Турецкая лира – 4,50 грн.

Гривна резко девальвировала, не дождавшись даже осени, а украинцы начинают нервничать, наученные горьким опытом прошлых лет. Масло в огонь подливают и финансисты, утверждающие, что с началом бизнес-сезона курс доллара устремится еще выше. Обычно вместе с ростом курса доллара осенью росли и продажи автомобилей.

Сейчас увеличение спроса на авторынке сдерживается рядом факторов, говорят эксперты. Поэтому пока рост продаж ощущается не так сильно. Ключевые факторы – это бесконтрольный ввоз автомобилей на еврономерах, ожидание значительного снижения акцизов и либерализации правил импорта автомобилей в Украину.

Напомним, украинцы массово отказываются от гривны, банки рушатся.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком подорожании алкоголя.

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