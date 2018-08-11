Курс валют на 12 августа: доллар скачет, а гривна плачет

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс иностранной валюты на выходные дни, 11-12 августа. Так, украинскую валюту ослабили до 27,11 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 12 августа

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2711.1393 гривны;

100 евро – 3143.0238 гривны;

10 российских рублей – 4.0901 гривны.

Таким образом, курс доллара, по сравнению с показателями в пятницу, 10 августа, вырос в цене на 2 копейки. Кроме того, евро подорожал на 19 копеек. Стоимость 10 российских рублей уменьшилась на 11 копеек.

При этом за последние несколько лет ситуация на рынке недвижимости кардинально изменилась, и если раньше украинцам инвестировать в жилье было выгодно, то сейчас эксперты предостерегают людей от подобных капиталовложений, поскольку из года в год недвижимость продолжает дешеветь.

«После кризиса 2008 года недвижимость только дешевеет, и приумножить свои вложения, покупая недвижимость, уже не получится. Квартиры в достроенных секциях и в строящихся — у одного и того же застройщика — продаются примерно по одинаковой цене. В достроенном доме можно найти даже дешевле, чем в еще не построенном. Соответственно, инвестиции в строительство теряют смысл, особенно с учетом возможных рисков: что объект не будет достроен вовремя, что работы на объекте будут заморожены и т. д.», — объяснил аналитик компании SV Development Сергей Костецкий.

Напомним, до конца лета украинцы могут быть спокойны, так как в Украине, по словам экспертов, не ожидается существенных изменений курса доллара к гривне.

Как сообщал портал Знай.ua, Национальный банк Украины облегчил операции с иностранной валютой, усовершенствовав порядок обмена информацией о валютные операции клиентов, а также позволил банкам напрямую покупать отличные от доллара США инвалюты на межбанковском рынке.

Также портал Знай.ua писал, что в России уже два дня подряд фиксируется повышение стоимости доллара и евро к российскому рублю.





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