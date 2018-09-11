Курс валют на 11 сентября: доллар определил судьбу гривны

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на вторник, 11 сентября. Так, украинскую валюту укрепили до 28,20 за доллар. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Официальный курс валют НБУ на 11 сентября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2820.0688 гривны;

100 евро – 3263.1016 гривны;

10 российских рублей – 4.0363 гривны.

Таким образом, доллар во вторник, по сравнению с показателями в понедельник, 10 сентября, понизился в цене еще на 6 копеек. При этом курс евро уменьшился на 19 копеек, а российский рубль подешевел по сравнению с предыдущим банковским днем на 6 копеек.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что повышение цен на газ для населения неизбежно. Правительство продлило на месяц обязательство по специальным поставки газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) — по регулируемым ценам.

Повышение цен на газ резко увеличит нагрузку на бюджет по компенсации цен. Расходы на субсидии вырастут еще на 20 млрд грн, то есть значительная часть транша по факту сразу съедается. Тем временем уже сейчас 60,2% потребителей газа — получатели субсидий, а согласно расчетам после скачка цены их доля может увеличиться до 72%.

Также премьер уже предупредил, что невыполнение условий МВФ поставит страну на грань дефолта.

«Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», – отметил Гройсман.

К слову, большинство шведских политиков выступает против строительства газопровода «Северный поток-2». Почти все опрошенные политики и чиновники высказались о необходимости запретить строительство «Северного потока-2», часть которого должна пройти через территориальные воды Швеции.

Напомним, в Украине курс доллара с 10 по 16 сентября будет колебаться около отметки в 28,2 грн/$.

Как сообщал портал Знай.ua, эксперт спрогнозировал осенний курс иностранных валют в Украине.

Также портал Знай.ua писал, что Национальный банк в 2018 году ожидает рост цен на газ на уровне 25%.





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