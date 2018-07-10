Курс валют на 11 июля: гривну укрепили

Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 11 июля

Национальный банк Украины на 11 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,21 гривен за доллар.



Национальный банк Украины установил на среду, 11 июля, официальные курсы валют на уровне:



— 100 долларов США — 2620,9172 гривны (-4,0582);



— 100 евро — 3069,8803 гривны (-24,7032);



— 10 российских рублей — 4,1972 гривны (+0,0016).



Курс доллара на межбанке в продаже 10 июля 2018 года понизился на 1 копейку до 26,24 грн/долл, курс покупки сохранился на 26,22 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 16 копеек — до 30,72 грн/евро.



Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 29,50 грн/долл., на конец 2019 года – 30,5 грн/долл.







Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник