Курс валют на 11 августа: Нацбанк не может сдержать рост котировок

Курс валют на 11 августа 2018 года: на межбанке доллар опять стремительно дорожает, НБУ не может сдержать котировки

В субботу 11 августа будут действовать официальные курсы основных иностранных валют, которые Национальный банк Украины установил на пятницу:

100 долларов США – 2711,1393 гривны

100 евро – 3143,0238 гривны

10 российских рублей – 4.0901 гривны.

Курс доллара на 11 августа поднялся на 15 копеек, до 27,11 грн. Курс евро НБУ на 11 августа вырос на 18 копеек до 31,43 гривен. Российский рубль пошел вниз.

В четверг 9 августа 2018 года действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2696.1726 гривны

100 евро – 3124.5944 гривны

10 российских рублей – 4.2396 гривны.

В пятницу 10 августа на украинском межбанковском валютном рынке опять котировки пошли вверх. Курс доллара на межбанке за день доллар подорожал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже, до 27,29/27,33. Евро остался на прежнем уровне, 31,18/31,23 грн.

Нацбанк выходил на торги через Matching с небольшими точечными продажами по курсу около 27,20, чтобы понизить котировки, но эти меры не повлияли существенно на тренд. Справочный курс доллара НБУ на 12 часов составил 27,2290 гривен.

Напомним, в четверг межбанк закрылся в диапазоне 27,14/27,17 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 31,45/31,49. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4103/0,4110.

На наличном рынке 10 августа доллар поднялся на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже, до 27,33/27,40 грн. Курс евро опустился на 9 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже, до 31,41/31,55.

На сайте Нацбанка уже разместили информацию о прогнозах по курсу доллара. Согласно прогнозам банкиров, обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн/доллар. И дальше он будет только подниматься.

По базовому сценарию, на конец года доллар в Украине будет стоить в 2019 году — 29,4 (±2) грн/доллар, в 2020 году — 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году — 30,7 (±2) грн/доллар.

Эта информация может еще больше подстегнуть вкладчиков конвертировать гривны в более твердую валюту. А значит депозитный портфель будет сокращаться и никакие повышения ставок не повлияют на ситуацию.

Напомним, эксперты изменили прогноз по курсу: доллар порадует, а потом больно ударит.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком подорожании алкоголя.

Также Politeka писала, что курс связан с бензином: эксперты дали ужасающие прогнозы.

Источник