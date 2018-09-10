Курс валют на 10 сентября порадует многих

Уже известен официальный курс иностранных валют от Национального банка Украины (НБУ) на понедельник, 10 сентября. Так, курс доллара, по сравнению с показателями в выходные дни, 8-9 сентября, вырос на 28,26 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Курс валют Нацбанка 10 сентября

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2826.4977 гривны;

100 евро – 3282.9771 гривны;

10 российских рублей – 4.0947 гривны.

Так, доллар прибавил в цене еще на 4 копейки. В то же время евро подешевел на 1 копейку, а стоимость российского рубля с воскресенья уменьшилась на 4 копейки.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что повышение цен на газ для населения неизбежно. Правительство продлило на месяц обязательство по специальным поставки газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) — по регулируемым ценам.

Повышение цен на газ резко увеличит нагрузку на бюджет по компенсации цен. Расходы на субсидии вырастут еще на 20 млрд грн, то есть значительная часть транша по факту сразу съедается. Тем временем уже сейчас 60,2% потребителей газа — получатели субсидий, а согласно расчетам после скачка цены их доля может увеличиться до 72%.

Также премьер уже предупредил, что невыполнение условий МВФ поставит страну на грань дефолта.

«Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», – отметил Гройсман.

К слову, большинство шведских политиков выступает против строительства газопровода «Северный поток-2». Почти все опрошенные политики и чиновники высказались о необходимости запретить строительство «Северного потока-2», часть которого должна пройти через территориальные воды Швеции.

Напомним, США готовят документ, который поставит крест на России быстрее санкций.

Как сообщал портал Знай.ua, эксперт спрогнозировал осенний курс иностранных валют в Украине.

Также портал Знай.ua писал, что Национальный банк в 2018 году ожидает рост цен на газ на уровне 25%.





Источник