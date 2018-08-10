Курс валют на 10 августа: доллар неожиданно для всех опять подорожал

Курс валют на 10 августа 2018 года: доллар опять взлетел вверх на межбанке и на наличном рынке

На пятницу 10 августа Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2711,1393 гривны (+14,9667);

100 евро – 3143,0238 гривны (+18,4294);

10 российских рублей – 4.0901 гривны.

Курс доллара на 10 августа поднялся на 15 копеек, до 27,11 грн. Курс евро НБУ на 10 августа вырос на 18 копеек до 31,43 гривен. Российский рубль существенно подешевел.

В четверг 9 августа 2018 года действовали такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2696.1726 гривны

100 евро – 3124.5944 гривны

10 российских рублей – 4.2396 гривны.

В четверг 9 августа на украинском межбанковском валютном рынке произошел очередной скачок котировок. Курс доллара на межбанке за день вырос с 27,06/27,10 до 27,14/27,17 к концу сессии. Курс евро вырос на 6 копеек в покупке и продаже, до 31,45/31,49 грн.

Нацбанк пытался противостоять росту котировок и продал на межбанке около 10 млн долларов по 27,10 гривен через «анонимный» формат Matching. Сбить рост курса удалось только частично. В результате на межбанке снова закрепился восходящий тренд по доллару и началась новая волна девальвационных настроений. Справочный курс доллара НБУ на 12 часов составлял 26,0965 гривен.

Напомним, в среду межбанк закрылся в диапазоне 27,03/27,07 грн за 1 доллар. Торги по евро закрылись на уровне 31,32/31,36. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4173/0,4181.

На наличном рынке 9 августа доллар подорожал на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже, до 27,20/27,30. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже, до 31,50/31,60.

Сообщалось, что с начала года украинцы, которые работают в Польше, перевели в нашу страну миллиарды. В целом работающие в Польше мигранты за первые 3 месяца 2018 года переслали в свои страны 3,4 млрд злотых (это более $ 920 млн). Львиная доля этих денег — 2,9 млрд злотых (86%) — поступила в Украину.

При этом украинские заробитчане в Польше не против сменить страну для работы, если откроется такая возможность. Как говорится в отчете «Отношение граждан Украины к польскому рынку труда», подготовленному Work Service, граждане Украины были бы не против переехать на работу в Германию. Отмечается, что восемь из десяти украинцев в Польше довольны условиями труда и готовы рекомендовать работу здесь другим людям.

Напомним, эксперты изменили прогноз по курсу: доллар порадует, а потом больно ударит.

Как сообщала Politeka, журналист обвинил менеджера Приватбанка Сергеева в помощи российскому Сбербанку.

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