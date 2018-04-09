Курс валют на 10 апреля: что гривна приготовила украинцам

Во вторник, 10 апреля, 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) по сравнению с предыдущими банковскими днями укрепил курс гривны почти на 4 копейки — до 26,03 гривен по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

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Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2602,6968 гривны за 100 долларов (-3,9569);

3184,1393 гривны за 100 евро (-11,6181);

4,5004 за 10 рублей (-0,0266).

Так, курс доллара на межбанке в продаже 6 апреля 2018 года снизился в цене на 23 копейки до 26,04 грн/долл, а курс в покупке снизился на 24 копейки — до 26,01 грн/долл.

Кроме того, курс евро в продаже снизился на 39 копеек — до 31,92 грн/евро.

Как утверждают эксперты, на укрепление гривны повлияли одновременно два благоприятных фактора. Во-первых, снижение гривневой ликвидности в виде остатков на транзитных и коррсчетах в НБУ, во-вторых, приток валюты со стороны экспортеров.

Впрочем, по словам аналитиков, это всего лишь временные факторы, которые просто вызывали так называемый рыночный шум. Это не более, чем незначительные колебания.

Также напомним, что в Украине более чем в два раза ухудшилось прогноз по кредиту МВФ. В 2018 году Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда только $1,5 млрд.

В предыдущем прогнозе МЭРТ приводились более оптимистичные показатели. Так, в 2018 году планировалось привлечь $3,5 млрд. Министерство также запланировало поступления от МВФ на 2019-2021 гг.

В 2019 г., согласно прогнозам МЭРТ, от Международного валютного фонда удастся получить $ 2 млрд (предыдущий прогноз — $ 3,4 млрд), в 2020-м — $ 1,5 млрд (предыдущий прогноз — $ 3,3 млрд), а в 2021- м — только $ 1 млрд. К этому Минэкономики пересмотрело свой прогноз по росту украинской экономики и росту цен. Рост ВВП в 2018-м прогнозируется на уровне 3,2%, в 2019-м он составит 3,1%, в 2020-м — 3,3%, а в 2021-м — 4%.

Как сообщал портал «Знай.ua», эксперты предупредили, что апрель будет непростым месяцем для валютного рынка. Валюта устроит просто «бои без правил». Аналитики прогнозируют, что в среднесрочной перспективе курс стабилизируется в широком диапазоне 25,9 — 27,1 грн за доллар.





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