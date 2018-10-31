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Курс валют на 1 ноября: гривну укрепили

Курс валют 31 Окт 2018
Курс валют на 1 ноября: гривну укрепили
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Фото: Пресс-центр НБУ

Курс валют от НБУ на 1 ноября

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.


Национальный банк Украины установил на четверг, 1 ноября, официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2 811,8832 (-4,5605);


– 100 евро – 3 182,4894 гривны (-20,3704 грн).


По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке вырос на семь копеек, а в продаже – на пять копеек, до 27,19-27,22 грн.


Котировки евро в покупке и продаже упали на 12 копеек, до 31,90-31,93 грн.


Украинский бизнес дал валютный прогноз на 2019 год


Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл. Аналитики агентства также дали прогноз по украинской валюте на три ближайшие года.


 


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