Курс валют на 1 марта: гривну продолжают укреплять

Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 40 копеек.



Национальный банк Украины на 1 марта 2018 года укрепил курс национальной валюты до 26,80 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2680,5516 гривны (-14,2669);



– 100 евро – 3274,0257 гривны (-40,8705);



– 10 российских рублей – 4,7549 гривны (-0,0857).



Торги на межбанковском валютном рынке закрылись долларом по 26,79-26,82 грн.



Евровалюта в покупке подешевела на 30 коп., а в продаже – на 29 коп. и составляет 32,70-33,03 грн соответственно.



Курс российского рубля незначительно подешевел — 0,476-0,477 грн.



Напомним, Национальный совет реформ 2 марта рассмотрит законопроект о валюте.



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