Курс валют на 1 июля: доллар дорожает, евро на распутье

Курс валют на 1 июля 2018 года: на межбанке доллар подорожал, а официальный курс американской валюты вырос на 14 копеек.

В воскресенье 1 июля действуют официальные курсы основных иностранных валют, которые НБУ установил на среду 27 июня, предыдущий рабочий банковский день. Поскольку 28 и 29 июня были праздничными выходными днями. Курсы валют находятся на таком уровне:

100 долларов США – 2618,9170 гривны

100 евро – 3056,7999 гривны

10 российских рублей – 4,1709 гривны.

Уже известно, какие курсы валют НБУ установил на понедельник, 2 июля:

100 долларов США – 2632,7494 гривны

100 евро – 3058,2017 гривны

10 российских рублей – 4,1700 гривны.

Курс доллара на 2 июля вырос на 14 копеек, до 26,32 гривен. Курс евро НБУ на 2 июля поднялся на 1 копейку до 30,58 гривен, несмотря на то, что на межбанке цена на евро значительно упала.

Официальные курсы других иностранных валют на понедельник 2 июля 2018 года установлены Нацбанком Украины на таком уровне:

Злотый Польша – 7,05 грн ↑;

Юань Китай – 3,98 грн;

Фунт стерлингов Великобритания – 34,68 грн ↑;

Швейцарский франк – 26,51 грн ↑;

Японская йена – 0,238 грн.

Цены на драгметаллы пошли в разных направлениях. Официальные курсы драгоценных металлов на 2 июля НБУ установил на таком уровне (за 10 тройских унций):

Золото – 330 883.94 грн ↑,

Серебро – 4 271.64 грн ↓,

Платина – 227 469.55 грн ↑,

Палладий – 247 215.17 грн ↓.

Ранее Politeka писала, что Верховная Рада Украины приняла закон «О валюте». Вступление в силу нового закона обеспечит переход к новой модели валютного регулирования, которая внедряет принцип «разрешено всё, что прямо не запрещено законом». За принятие закона проголосовали 228 народных депутатов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Закон о валюте отменяет действующий до этого момента Декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» и Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» и вносит изменения в некоторые другие законодательные акты Украины. Документом вводится новый режим валютного регулирования. Кроме того, закон устанавливает нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, особенности проведения валютного надзора (уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложения санкций за нарушение валютного регулирования.

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года заработает новый способ обмена валют. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Можно будет внести в аппарат наличные, а взамен получить выбранную валюту. Пользователь получит чек с указанной суммой операции, курсом конвертации и личными данными. Последние указываются при конвертациях на сумму более 150 тысяч гривен. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию в течение 15 минут, если решит, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

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