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Курс валют на 1 февраля: гривна продолжает укрепляться

Курс валют31 Янв 2018
Курс валют на 1 февраля: гривна продолжает укрепляться
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Фото: Пресс-центр НБУ

Курсы валют НБУ

Национальный банк Украины укрепил официальную гривну к доллару на 16 копеек. По отношению к евро, курс национальной валюты вырос на 10 копеек.


Национальный банк Украины установил на четверг, 1 февраля 2018 года, официальные курсы валют на уровне:


– 100 долларов США – 2784.3493 гривны (-16,5298);


– 100 евро – 3468.4639 гривны (-10,508);


– 10 российских рублей – 4.9558 гривны (-0,0199).


Торги на межбанковском валютном рынке закрылись долларом по 27,81-27,85 грн.


Евровалюта в покупке подешевела на 14 коп., а в продаже упала в цене на 13 коп., и составила 34,65-34,70 грн.


Курс российского рубля незначительно подешевел – до 0,493-0,494 грн.


Напомним, приток инвестиций в Украину превысил $2 млрд. В то же время, дефицит платежного баланса составил $3,8 млрд.


Импорт российских товаров в Украину вырос

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