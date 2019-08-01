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Курс валют на 1 августа 2019: доллар после падения взлетел в обменниках

Курс валют 01 Авг 2019
Курс валют на 1 августа 2019: доллар после падения взлетел в обменниках
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Фото: Пресс-служба НБУ

Доллар дешевеет в обменниках

Американская валюта после стремительного падения подорожала в обменных пунктах Киева почти на 15 копеек.


Курс продажи наличного доллара в четверг, 1 августа, в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 копеек до 25,3088 гривен, курс покупки — на 16,61 копеек до 24,9506 гривен. Об этом сообщает BIN.ua.


Средний курс покупки евро повысился на 5,74 копеек до 27,6419 гривен, курс продажи повысился на 2,63 копейки до 28,1797.


Ранее сообщалось, что наличный курс доллара упал ниже психологической отметки в 25 гривен. Так, в среду, 31 июля, курс продажи доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс покупки — на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.


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