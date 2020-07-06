Курс валют на 07.07.2020: Доллар дешевеет, евро дорожает

Злотый и евро поднялись по отношению к гривне, доллар и рубль упали
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 7 июля 2020 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Доллар упал в цене, в то время, как евро усиливается по отношению к гривне. Поднялся также злотый, а вот рубль упал.
Официальный курс валют на 7 июля 2020 года:
- 100 долларов США — 2712 грн (27,12 за доллар, -5 коп.)
- 100 евро — 3072 грн (30,72 за евро, +22 коп.)
- 100 российских рублей — 377 грн (3,77 за 10 рублей, -3 коп.)
- 100 польских злотых — 687 грн (6,87 за злотый, +5 коп.)
Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.