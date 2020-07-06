Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют на 07.07.2020: Доллар дешевеет, евро дорожает

Курс валют на 07.07.2020: Доллар дешевеет, евро дорожает

Курс валют 06 Июл 2020
Курс валют на 07.07.2020: Доллар дешевеет, евро дорожает
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Злотый и евро поднялись по отношению к гривне, доллар и рубль упали

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 7 июля 2020 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Доллар упал в цене, в то время, как евро усиливается по отношению к гривне. Поднялся также злотый, а вот рубль упал.

Официальный курс валют на 7 июля 2020 года:

  • 100 долларов США — 2712 грн (27,12 за доллар, -5 коп.)

  • 100 евро — 3072 грн (30,72 за евро, +22 коп.)

  • 100 российских рублей — 377 грн (3,77 за 10 рублей, -3 коп.)

  • 100 польских злотых — 687 грн (6,87 за злотый, +5 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Источник

Курс доллара на межбанке обвалился из-за отставки Смолия. Что дальше? - новости Украины, Экономика →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top