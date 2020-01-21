Курс валют — межбанк 21 января закрылся долларом по 24,26-24,29 грн — 112 Украина

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Межбанковские валютные торги в Украине во вторник, 21 января, закрылись долларом по 24,26-24,29 грн. Об этом сообщает финансовый портал «Минфин».

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подешевел на 4 коп., а в продаже — на 5 коп.

Евро к закрытию торгов в покупке подорожал на 1 коп., а в продаже остался на прежнем уровне, составив 26,94-26,97 грн.

Курс российского рубля незначительно снизился в цене и составил 0,391-0,392 грн.





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