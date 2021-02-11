Курс валют — гривня в 2021 году будет стабильна

Последние дни гривня на валютном рынке укрепляется. Курс украинской национальной валюты будет стабильным и в дальнейшем. Такой прогноз сделал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН.

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Как пояснил министр, речь идет о типичном для сезона укреплении гривни.

«У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд «, — отметил Марченко.

Глава Минфина призвал не реагировать на незначительные отклонения курса нацвалюты на валютном рынке.

«Есть все основания, чтобы он (курс — ред.) был стабильным, — уверяет Марченко. — Так же стабильным он был и в прошлом году, несмотря на кризис».

Министр напомнил о спекулятивной атаке в начале весны, когда начался карантин. В Минфине говорят, что это было временное явление.

Марченко заявил, что курс можно удержать усилиями Национального банка Украины. Резервов для этого достаточно, считает министр. Поэтому глава Минфина не прогнозирует ухудшения курсовой динамики. Говорит, что оснований для этого нет.

Напомним, на днях украинцам изменили е-лимит на зарубежные валютные операции. В НБУ объяснили, каких именно операций касается увеличенный лимит. Как отмечается в сообщении Нацбанка, такие изменения не будут влиять на работу валютного рынка Украины. Ведь еще раньше был произведен один из шагов к валютной либерализации.

Как ранее сообщал портал «Комментарии», правительство подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Но это — скорее отсрочка приговора, чем глобальное решение тарифной проблемы. Мы спросили экспертов, какие реально нужные шаги должен сделать Кабмин, чтобы страну не охватили тарифные бунты и массовые неплатежи.

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