Курс валют: экономист объяснил, насколько может подорожать доллар

В Украине курс валют непредсказуем. Фото: pexels.com

В течение осени курс валют будет в коридоре 27-29 грн/долл. Ситуация будет зависеть от развертывания 2-й волны пандемии и внедрения жесткого карантина, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

По его словам, сегодня на обесценивание гривны влияет бюджетный фактор.

«Макроэкономических причин, которые бы свидетельствовали, что курс гривны должен обвалиться, нет. Из-за кризиса действительно сократился экспорт. В то же время импорт упал еще больше. То есть динамика торгового баланса стала лучше. На 10-15% сократились переводы от трудовых мигрантов — недополучили около 1 миллиарда долларов. Однако негативные факторы компенсируются дешевыми энергоресурсами. Плюс имеем кредитную подписку от МВФ, Всемирного банка, Евросоюза. С другой стороны, под предлогом программы «Велике будівництво» правительство планирует «закатать в асфальт» примерно 4 миллиарда долларов. Из них половина суммы пойдет на покупку импортного битума, щебня, дорожной техники. Деньги помогут пережить кризис Турции, Китаю, России, Беларуси», — объясняет Кущ.

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Добавляет, что в Украине курс валют непредсказуем. В прошлом году граждане пережили укрепление гривны на 15%, в этом году — ее девальвацию.

«Украина уже успела «проесть» деньги, которые правительство забрало у госкомпаний в виде дивидендов, авансовых налоговых платежей. В марте единовременным платежом свою прибыль перечислил Нацбанк. Обычно делал это за 5-6 траншей в течение года. Еще 2 миллиарда долларов кредита МВФ направили на покрытие дефицита бюджета, а 70 миллиардов гривен банковской ликвидности пустили на покупку ОВГЗ. Эти деньги можно было запустить в экономику в виде доступных кредитов. Таможня не выполняет план на 20-30%, для налоговой существенно сократили показатели. Можно печатать деньги. Но сейчас это приводит к обесцениванию гривны. Оно традиционно проходит в декабре, а не в сентябре», — подытожил экономист.

На 21 сентября Национальный банк установил официальный курс на уровне 28,17 грн. Обменники продают валюту по 28,23 грн/долл. Покупают — 28,17 грн/долл.

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