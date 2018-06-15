Курс валют: доллар ведет с гривной двойную игру

Национальный Банк Украины немного ослабил курс гривны. Так, курс доллара на межбанке вырос на восемь копеек, а в продаже — на девять.

Эту информацию сообщили в пресс-службе НБУ.

На пятницу, 15 июня, официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долл США – 2621,96 грн (+9,54);

100 евро – 3075,56 грн (+2,31);

10 российских рублей – 4,21 грн (+0,07).

​Евровалюта в покупке не изменилась, а в продаже подорожала на 1 коп. и составила 30,74-30,78 грн.

Российский рубль тоже немного подорожал и в покупке, и в продаже – до 0,422-0,423 грн.

Сейчас в обменниках курс колеблется от 25,99 грн/долл в покупке до 26,25 грн/долл в продаже.

Как сообщал ранее портал «Знай.ua», курс доллара в Украине за первую половину 2018-го упал на 7,5%, а гривна по динамике роста обогнала грузинский лари и колумбийский песо. Аналитики прогнозируют: запас укрепления еще не исчерпан. Согласно позитивным прогнозам, уже в ближайшие месяцы американская валюта может подешеветь до 25-25,5 грн.

Еще в январе доллар в Украине продавался по 28,87 грн, а уже в марте курс опустился ниже отметки в 26 грн. С того момента гривна стабильно «плавает» около 26-26,3 грн/долл. Так, если в январе 1 тыс. долл. можно было купить примерно за 28 тыс. грн, то сейчас за такой же объем валюты придется заплатить примерно 26,2 тыс. грн. За первую половину года национальная валюта выросла на 7,5%, побив мировой рекорд. Второе и третье место соответственно заняли грузинская и колумбийскую валюты.

Кроме того, напомним, что во вторник, 12 июня, в Украине начали действовать новые правила для тех, кто переводит деньги на заграничные счета.

Нацбанк внес коррективы в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине, сообщает пресс-служба.

Теперь средства можно перевести, используя так называемые безбумажные технологии, то есть, пользуясь только электронными копиями необходимых документов. Кроме того, регулятор расширит круг участников этого рынка, в кассах которого можно будет получить перевод из другой страны.





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