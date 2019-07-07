Курс валют: доллар резко подешевеет

В Украине курс доллара до 13 июля может опуститься до отметки в 25,6 грн/$. Стоимость валюты постепенно снижается и середина июля может стать периодом максимального укрепления гривни.

OBOZREVATEL разобрался, почему в Украине дешевеет доллар и чего ждать от валютного рынка в ближайшую неделю.

Рекордный курс в Украине

Курс доллара 5 июля подешевел до 25,87 грн/$, последний раз американская валюта опускалась ниже указанной отметки еще в августе 2018-го. Рекорд за полтора года удалось побить за счет целого ряда факторов. Так, с 1 января 2019-го гривня укрепилась на 1,8 грн/$. При этом на наличном рынке доллар продается за 25,83 грн/$.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб уверен, что за ближайшую неделю доллар подешевеет, уверенно преодолев психологическую отметку. «На ближайшую неделю мы ожидаем снижение доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,6/25,9 грн», – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Обозреватель

Как отмечает Иосуб, с 21 июня по 2 июля доллар на межбанке торговался в предельно узком диапазоне 26,1-26,2 грн при всех признаках превышения предложения валюты над спросом на нее. «Очевидно, что весь избыток предложения выкупал НБУ, что и не позволяло доллару падать. Уже в среду, 3 июля Нацбанк чуть ослабил свою хватку, и доллар тут же «нырнул» ниже 26 грн. Если НБУ не нарастит масштабы покупки валюты на рынке, у гривны есть все шансы продолжить укрепление», – поясняет эксперт.

С таким прогнозам соглашается финансовый аналитик Егор Комов. Он считает, что стоимость валюты будет колебаться около отметки в 25,9-26,1 грн/$. При этом, по словам Комова, наиболее вероятный сценарий значительно снижения курса доллара на всех сегментах рынка. Фактически у доллара есть все шансы опуститься ниже 26,0 грн/$.

«На межбанке зафиксирован рекордный почти за два года курс доллара. На валютном рынке видим снижение практически до значения августа 2018-го. Учитывая возможные девальвационные риски в сентябре, могу предполагать, что сейчас тестируем минимальные в этом году отметки», – прогнозирует Комов.

Владимир Мазуренко также считает, что середина июля – лучшее время для курса гривни. Сезонные факторы, которые способствовали укреплению гривни, постепенно теряют свое влияние на рынок. Однако, до августа, а как минимум до второй середины июля, девальвационный тренд, по словам аналитика, продолжится.

«Сейчас видим крайне благоприятную ситуацию для покупки доллара. Что интересно, почему-то украинцы, когда доллар снижается по объективным причинам, спрос со стороны населения падает. А вот когда доллар дорожает – наоборот. Думаю, будем тестировать отметку в 26 грн/$ снизу. Поэтому никаких кардинальных колебаний, тем более подорожания доллара ожидать не стоит», – прогнозирует Мазуренко.

Как правильно покупать валюту

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Курс доллара в Украине

Pixabay

Если копить на «черный день». В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Где лучше покупать доллары

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

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Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

С этого года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

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