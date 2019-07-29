Курс валют: доллар рекордно обрушится

В Украине курс доллара в ближайшие семь дней будет колебаться в узком коридоре около 20 коп./$ – считает часть аналитиков.

Другие же уверены – доллар имеет все шансы опуститься до нового рекорда, побив многолетний минимум.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать украинцам от курса доллара в ближайшее время.

Курс на июль

В Украине традиционно давление на гривню в конце месяца усиливается. Это объясняется возмещением НДС. Большие выплаты экспортерам в гривне приводят к тому, что они выходят на валютный рынок и запасаются долларом. Однако в этом месяце, считают аналитики, указанное давление может быть незначительным.

«Колебание будет происходить в пределах 15-20 коп./$ на этой неделе. Причем возможно движение в обе стороны. Думаю, можем достичь рекордного минимума, как сейчас прогнозируют коллеги. Но забегать наперед я бы не стал. Нужно посмотреть на развитие ситуации и взвесить «за» и «против», – уверен финансовый аналитик Егор Комов.

«Колебание будет происходить в пределах 15-20 коп./$ на этой неделе», – прогнозирует Комов.

Стоит отметить, что уже сейчас американская валюта в Украине продается по рекордно низкой за несколько лет цене. Согласно справочным данным НБУ, курс доллара по состоянию на 29 июля составляет 25,43 грн/$. Для сравнения, в первых числах июля цена составляла 26,2 грн/$.

Аналитик Владимир Мазуренко уверен, что в первых числах августа есть шансы для пробития нового рекорда – снижения курса до менее 25 грн/$. «Еще совсем недавно на рынке были девальвационные ожидания. Видим два позитивных фактора. Первый – прошли выборы. Их позитивно оценили. Президент получил инструмент для быстрого внедрения реформ, эффективного управления. Второй не менее важный фактор – позитивная тенденция на мировых рынках. Цены на нашу экспортную продукцию высокие», – поясняет эксперт.

Курс доллара в Украине

По его оценкам в ближайшие 7 дней, до 3-4 августа, курс доллара может опуститься до рекорда, пробив новую психологическую отметку в 25 грн/$. По мнению аналитика, такая ситуация может продлиться и более длительный период, однако осенью избежать девальвацию будет крайне сложно.

Cтарший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб также считает, что гривня может укрепиться до нового рекорда. «На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн», – прогнозирует аналитик.

Текущие позиции доллара, отмечают опрошенные эксперты, легко объяснить влиянием сезонных факторов. Летом энергоресурсы, которые Украина покупает за доллары, дешевеют. А продукция АПК, которую продаем за доллары, приносит высокие выручки. Это совпало с благоприятной конъектурой на внешних рынках. Высокие цены позволяют экспортерам зарабатывать больше.

Доллар ждет разворот

В 2018-м американская валюта по сравнению с «коллегами» прибавила 8%. Но в текущем году позиции доллара ослабли. Мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы обеспечила толчок к девальвации. В «Морган Стэнли» выпустили материал, в котором утверждается: «тенденция 2018-го развернется вспять«. И одна из основных причин: меняется политика Штатов. Больше не будет повышения процентных ставок (как минимум в текущем году).

А в более долгосрочной динамике ожидается глобальный сдвиг в сторону сбережений, и США в этой ситуации находятся в уязвимой позиции. Страны с профицитом (излишком) счета текущих операций будут вести себя более сдержанно, а вот США со своим статусом самого крупного должника в мире окажутся под ударом.

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“Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами указывают скорее на понижение, чем на повышение доллара в 2019 году”, – говорится в макроэкономическом прогнозе компании Goldman Sachs.

Именно из-за высокого дефицита доллар может подешеветь на 30%, отметил инвестор Рэй Далио. «Мы должны продать много казначейских облигаций, и мы, как американцы, не сможем купить их все», – сказал он. «Федеральному резерву придется печатать больше денег, чтобы восполнить дефицит, придется монетизировать больше, и это приведет к обесцениванию стоимости доллара», – заявил миллиардер изданию Bloomberg.

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