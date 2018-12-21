Курс валют: доллар побил годовой минимум, и это не предел — Znaj.ua

Финансовые эксперты поделились с украинцами курсом валют на пятницу, 21 декабря.

доллар

Об этом сообщает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В сообщении говорится, что 21 декабря валютная торговля на межбанке началась с 3-копеечного снижения курса доллара — в рамках 27,48-27,52 грн ./$. После чего валютные расценки посыпались еще сильнее, ниже психологического минимума в 27,50 грн ./$.

обмен валют

«Под давлением валютных продаж котировки быстро пошли к 27,41-27,43 грн ./$. После чего рынок сдвинулся еще на 27,38-27,41 грн ./$. Экспортеры активно продают доллар под уплату налогов и зарплат, в то же время крупных покупок валюты нет. Ее просто не за что покупать, до сих пор ощущается гривневый голод», — подчеркнул Гриненко.

обмен валют

При этом финансисты пока не сообщают о покупки Нацбанком доллара на межбанке. В последние дни регулятор достаточно активно закупал доллар по рынку. 19 декабря его приобретения оценивали в $ 25-30 млн, а 20-го — в $ 20 млн

Напомним, рост валового внутреннего продукта Украины в июле-сентябре 2018 года составил 2,8% в годовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Курс гривны

Об этом сообщает издание «Хвиля» со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, что в сравнении предыдущей кварталомэкономика выросла еще 0,4% ( учетом сезонногофактора).

Ранее Знай.uа писал о том, что новое соглашение Украины с Международным валютным фондом привело к настоящей эйфории на валютном рынке. На ближайшей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне.

Курс доллара

Об этом пишет издание «Хвиля», ссылаясь на комментарий старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба.

«На межбанке доллар может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4 / 27,7 грн», — сказал он.

Также Знай.uа сообщал, что Украина должна получить первый транш в размере 1,4 млрд долларов США по новой программе помощи stand-by.

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