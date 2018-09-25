Курс валют: доллар и евро перешагнули важную отметку

Гривна не укрепилась в своих позициях

Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) во вторник, 25 сентября. По сравнению с показателями в понедельник, 24 сентября, гривна не укрепилась в своих позициях, ее показатель — 28,11 за доллар.

Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора, передает znaj.ua.

Официальный курс валют НБУ на 25 сентября

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США – 2811.1097 гривны;

100 евро – 3309.5194 гривны;

10 российских рублей – 4.2490 гривны.

Как видно по этим показателям, евро вырос в цене на 10 копеек, а стоимость российского рубля с понедельника увеличилась на 1 копейку. Кроме того, доллар подорожал на 5 копеек.

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