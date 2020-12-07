Курс валют – до скольких долларов дойдет гривня к Новому году

Накануне Нового

года гривня сохранит свою стабильность и будет находиться в диапазоне

28,25-28,35 грн за доллар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Фото из открытых источников

Как сообщил эксперт,

курс украинской гривны держится на уровне 28,27 гривни за доллар на фоне

пассивности покупателей — нерезидентов и импортеров. Сейчас рынок готовится к

новогоднему периоду и уже снижает активность, заявил Шевчишин. Так, игроки переваривают

новый утвержденный Кабмином проект госбюджета на 2021 год, в документе которого

удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. Тем временем, глава пропрезидентской

фракции «Слуга народа» заявил, что парламент проголосует за проект

госбюджета на 2021 год в течение двух недель.

«Негативом для

рынка и гривны выступает старт китайскими инвесторами ПАО «Мотор Сич»

международного арбитража с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд

долларов, поскольку инвесторы квалифицируют действия украинской власти, как

экспроприацию их инвестиций в это предприятие, — пишет Шевчишин. —

Доарбитражного урегулирования достичь не удалось. По информации СМИ, в

международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в

мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird».

Вероятно, отмечает

эксперт, в ближайшее время гривня продолжит сохранять свою стабильность и будет

двигаться в диапазоне 28,25-28,35 гривни за доллар. Низкие уровни, резюмирует

Шевчишин, будет привлекать покупателей.

















Как ранее

сообщалось, эксперты спрогнозировали, к чему ведет рост

коммуналки в Украине.

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