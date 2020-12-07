Курс валют – до скольких долларов дойдет гривня к Новому году

Накануне Нового
года гривня сохранит свою стабильность и будет находиться в диапазоне
28,25-28,35 грн за доллар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.
Фото из открытых источников
Как сообщил эксперт,
курс украинской гривны держится на уровне 28,27 гривни за доллар на фоне
пассивности покупателей — нерезидентов и импортеров. Сейчас рынок готовится к
новогоднему периоду и уже снижает активность, заявил Шевчишин. Так, игроки переваривают
новый утвержденный Кабмином проект госбюджета на 2021 год, в документе которого
удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. Тем временем, глава пропрезидентской
фракции «Слуга народа» заявил, что парламент проголосует за проект
госбюджета на 2021 год в течение двух недель.
«Негативом для
рынка и гривны выступает старт китайскими инвесторами ПАО «Мотор Сич»
международного арбитража с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд
долларов, поскольку инвесторы квалифицируют действия украинской власти, как
экспроприацию их инвестиций в это предприятие, — пишет Шевчишин. —
Доарбитражного урегулирования достичь не удалось. По информации СМИ, в
международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в
мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird».
Вероятно, отмечает
эксперт, в ближайшее время гривня продолжит сохранять свою стабильность и будет
двигаться в диапазоне 28,25-28,35 гривни за доллар. Низкие уровни, резюмирует
Шевчишин, будет привлекать покупателей.
Как ранее
сообщалось, эксперты спрогнозировали, к чему ведет рост
коммуналки в Украине.
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