Курс валют: что значит для Украины укрепление гривни

Гривня стала мировым рекордсменом, укрепившись за 2019 год по отношению к доллару на 16,5%. Это снизило инфляцию, но сильно ударило по бюджету – из-за того, что упали доходы от экспорта.

Украинский бюджет 2019 года был изначально сформирован на основе курса 28,2 грн/$. Позже его пересмотрели, повысив ожидаемый курс на уровне 26,4 грн/$. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает УНИАН.

В понедельник, 30 декабря 2019 года, курс составлял 23,8 грн/$, что создало разницу в $1,6 млрд между ожидаемым уровнем доходов бюджета и реальными сборами. Из-за этого Кабмину пришлось в декабре сократить некоторые расходы на развитие. Также «Нафтогазу» приказали отдать в бюджет авансом 13 млрд грн дивидендов и других платежей, которые планировали собрать в 2020 году.

Курс валют

Министр финансов Оксана Маркарова, выступая в Верховной Раде, уверяла, что недостача «полностью под контролем» и не приведет к сокращению государственных расходов. Однако, пишет американское издание, существуют сомнения, что этого удастся избежать.

«По словам директора компании экономических исследований Case Ukraine Дмитрия Боярчука, у Киева «нет выбора» из-за его фискальных обязательств перед МВФ. По его мнению, в 2019 году доходы страны в итоге сократятся на 0,7% от ВВП, что заставит правительство отложить финансирование некоторых инфраструктурных проектов в 2020 году ради уменьшения давления на бюджет. Минфин Украины не ответил изданию на запрос о комментарии», – сказано в публикации.

Укрепление гривни объясняется потоком денег, которые Украина получила от продажи под большие проценты иностранцам долговых облигаций. И это волнует промышленность, которая ориентирована на экспорт – в том числе, аграриев и металлургов.

«Союзники президента Владимира Зеленского обвиняют НБУ в сохранении высокого уровня процентной ставки и невмешательства с целью сдержать гривню. Стоимость кредитов в Украине в течение последних месяцев была снижена. Но Нацбанк объясняет, что слишком быстрое сокращение процентной ставки повлечет за собой неустойчивую экономическую экспансию. Ведомство также сохраняет гибкую валютную политику», – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%. Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4723 гривен. Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признал, что Украина беднее Кубы.

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