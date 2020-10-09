Курс валют — Что произошло с гривной и НБУ — Последние новости / НВ

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Ситуация была настолько дикой для цивилизованного мира, что даже дипломатичный МВФ вышел со специальным заявлением

Американские, а вместе с ними и все рынки мира, за редким исключением, остаются позитивными. На этой неделе индекс S&P500 укрепился и начнет пятницу на уровне 3446 пунктов, максимуме за последний месяц. При этом рынки остаются позитивными даже на фоне неопределенности со следующей порцией стимулов, которых ждут не дождутся от американских законодателей сраженные коронавирусом штаты. До выборов, возможно, стимулов и не будет. Но тут до самих этих выборов осталось уже совсем недалеко и можно подождать. В крайнем случае. Тем более, после дебатов и коронавируса Трампа, похоже, с выборами все стало ясно.

Еще конечно, есть целый месяц, но, с другой стороны, это всего лишь месяц. А котировки букмекеров теперь указывают на явного фаворита, пусть не предрекая Байдену такой же результат, как у сборной Франции против сборной Украины, но рисуя уверенную победу кандидату от демократов. Трамп психует в поисках выхода из положения, закапывая зачастую себя все глубже и глубже. Например, он фактически срывает дебаты, требуя в лучших украинских традициях «только стадион», отказываясь дебатировать виртуально. А с больным коронавирусом Трампом было постановлено дебатировать именно так. Видимо, Трамп боится формата, когда ему можно просто отключить звук, что не позволит ему превращать разговор в балаган. Беда в том, что шантаж Трампа не прокатит и дебатировать придется только виртуально или никак. И выглядит это все как-то так, словно Трамп сливается.

Позитив мировых рынков влияет и на украинский сегмент, несмотря на все наши тараканы в голове. Суверенные бумаги прибавили пару пунктов на этой неделе на фоне мирового роста. Помогло рынку и заявление министра финансов о том, что в этом году Украина больше не будет выходить на рынок с новыми выпусками. Правда, непонятно, как тогда финансировать дефицит бюджета, но об этом, похоже, все участники подумают завтра. И непонятно, почему президент вдруг

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