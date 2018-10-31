Курс валют. Что будет с гривной в ноябре? Экономист Андрей Новак о наибольших рисках

В ноябре текущего года гривна может девальвировать.

Такой прогноз UAportal озвучил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«На сегодня наибольший риск для курса гривны – это то, что правительство и Нацбанк запланировали искусственную девальвацию гривны», — заявил он.

По словам экономиста, на это указывает Государственный бюджет на 2018 год, «в котором указан так называемый среднегодовой курс доллара – 29,3 гривны за доллар, а курс на конец года – 30,1 гривен за доллар».

«Раз они заложили такой курс, они на него рассчитывают. И, если они не доведут курс до запланированных показателей, бюджет недополучит большие поступления. Согласно данным Госказначейства, уже сегодня бюджет недополучает большие поступления – по разным оценкам, 60-90 миллиардов гривен. Это значит, им нужна девальвация. Половина экономики – это внешнеэкономические операции, и они рассчитывают именно на такой курс – 30 гривен за доллар», — добавил Новак.

Он также рассказал о том, что, исходя из проекта Госбюджета на 2019 год, гривна должна укрепиться. Там заложен курс 29,4 гривны за доллар. «Но это противоречит политике Нацбанка, которая состоит в так называемом плавающем курсе. А плавающий курс в кризисной экономике, такой как украинская – это всегда девальвация. Выходит, правительство не знает о планах НБУ, и наоборот», — заметил экономист.

По его оценкам, «процесс девальвации уже происходит – примерно с конца лета. 3-4 торговых дня гривна девальвирует, потом бывает 1 торговый день, когда укрепляется. Но по итогам недели видим девальвацию». «Если они и дальше будут идти по своему плану девальвации, то к концу ноября 1 доллар США может стоить на уровне 29 гривен», — спрогнозировал Новак.

Напомним, официальный курс доллара, установленный Национальным банком Украины, 31 октября составил 28,16 гривен.

Автор: Татьяна Гайжевская



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