Курс валют: чего ждать перед выборами

Александр Дубинский, «Facebook»
07.03.2018 11:20
Уже год Украина не получает траншей МВФ, а гривна на удивление стабильна и даже укрепляется.
Причём, происходит это на фоне очень слабого роста экономики, сопоставимого со статистической погрешностью.
А также — при дефиците платёжного баланса в январе на уровне ~ 0.5 млрд долларов
Причины? Исключительно в наличии денежных переводов украинских работников из-за рубежа.
Пересланная в страну валюта идёт не на накопления, а тратится на еду и оплату коммуналки.
То есть, продаётся банкам, у которых затем её выкупает НБУ.
Но здесь тоже есть нюансы. По сравнению с 2013 годом поступления валюты от переводов в Украину — сократились вдвое.
И это — явно не конец. Остарбайтеры вывозят из страны семьи и сокращают свои переводы.
Так что свой совет «покупайте доллар» я оставляю не изменным.
Перед выборами дешеветь валюта точно не будет.