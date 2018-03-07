Курс валют: чего ждать перед выборами

Александр Дубинский, «Facebook»

07.03.2018 11:20

Уже год Украина не получает траншей МВФ, а гривна на удивление стабильна и даже укрепляется.













Причём, происходит это на фоне очень слабого роста экономики, сопоставимого со статистической погрешностью.

А также — при дефиците платёжного баланса в январе на уровне ~ 0.5 млрд долларов

Причины? Исключительно в наличии денежных переводов украинских работников из-за рубежа.

Пересланная в страну валюта идёт не на накопления, а тратится на еду и оплату коммуналки.

То есть, продаётся банкам, у которых затем её выкупает НБУ.

Но здесь тоже есть нюансы. По сравнению с 2013 годом поступления валюты от переводов в Украину — сократились вдвое.

И это — явно не конец. Остарбайтеры вывозят из страны семьи и сокращают свои переводы.

Так что свой совет «покупайте доллар» я оставляю не изменным.

Перед выборами дешеветь валюта точно не будет.







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