Курс валют. Аналитики JP Morgan дали прогноз курса доллара в Украине 2020 года — Деньги

Финансовый холдинг пересмотрел прогнозы относительно курса гривны.

В американском финансовом холдинга JP Morgan ожидают, что в начале 2020 года один доллар в Украине будет стоить 25,5 грн. По состоянию на 28 октября курс доллара на межбанке 25,13 грн/долл.

Об этом говорится в обновленном прогнозе холдинга, передает «Интерфакс-Украина».

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Финансисты прогнозируют ослабление гривны в течение 2020 года. И во втором квартале прогнозируют уже до 26,3 грн/долл и до 27 грн/долл в третьем.

В JP Morgan считают, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году темп роста ВВП понизится до 3,8%.

По мнению экспертов, наибольшими рисками для украинской экономики остаются суды в отношении «Приватбанка», которые могут затянуться на длительный период в связи со значительным количеством дел.

«ПриватБанк останется большой угрозой для сотрудничества с Международным валютным фондом, вероятнее всего, в течение трех лет после согласования EFF», — заявили аналитики и добавили, что ожидают от парламента утверждения бюджета Украины до 20 ноября. Они также считают, что закон о криминализации незаконного обогащения, одобренный в первом чтении, будет принят в окончательном варианте до конца текущего года.

Напомним, правительство обновило прогнозы по курсу доллара в Украине. Оптимистичный сценарий: 2020 год — 24,8 грн за доллар, 2021 год — 23,9 грн, 2022 год — 24,2 грн. Консервативный прогноз: 2020 год — около 27 грн.

Топ-менеджеры украинских компаний, ежеквартальный опрос которых традиционно провел Нацбанк, прогнозируют, что в течение ближайших 12 месяцев доллар в Украине будет стоить 27-28 гривен.

Прогнозы Международного валютного фонда относительно курса доллара в Украине такие: 2019 год — 26,75 грн, 2020 год — 27,72 грн, 2021 год — 28,70 грн, 2022 год — 29,67 грн, 2023 год — 30,64 грн, 2024 год — 31,61 грн.

Исторические антирекорды гривни относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ: доллар США-26 февраля 2015-го достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35,66 грн.

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